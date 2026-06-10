Eğitimciler Siverek'teki Saldırıdan Etkilenenleri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Eğitimciler Siverek'teki Saldırıdan Etkilenenleri Ziyaret Etti

Eğitimciler Siverek\'teki Saldırıdan Etkilenenleri Ziyaret Etti
10.06.2026 11:35
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Milli Eğitim yetkilileri, Siverek'teki okul saldırısından etkilenen öğrenci ve ailelerini ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Aynur Gökalp Durna ile Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, 14 Nisan'da Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen okul saldırısından etkilenen öğrenci, öğretmen ve ailelerini ziyaret etti.

Siverek'te yaşanan ve tüm Türkiye'yi derinden üzen olayın ardından ilçeye gelen Genel Müdür Aynur Gökalp Durna ve İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, saldırıdan etkilenen öğrenciler, öğretmenler ve aileleriyle bir araya geldi. Ziyaret sırasında öğrenci ve ailelerle yakından ilgilenen Durna, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçmiş olsun dileklerini ve selamlarını iletti. Devletin tüm kurumlarıyla birlikte olaydan etkilenen vatandaşların yanında olduğunu belirten Durna, öğrencilerin eğitim hayatlarına sağlıklı bir şekilde devam edebilmeleri için gerekli tüm desteğin verildiğini ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu da yaşanan saldırının ilk gününden itibaren öğrencilerin ve öğretmenlerin yanında olduklarını belirterek, eğitim camiası olarak süreci yakından takip ettiklerini söyledi. Durna, ziyaret kapsamında ailelerin taleplerini dinleyerek öğrencilerin sağlık durumları ve eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı. Olayın ardından öğrencilerin psikolojik ve sosyal yönden desteklenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren aileler ise gösterilen ilgi ve destekten dolayı Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Asım Sultanoğlu, Şanlıurfa, Güvenlik, 3. Sayfa, Siverek, Eğitim, İnşaat, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Eğitimciler Siverek'teki Saldırıdan Etkilenenleri Ziyaret Etti - Son Dakika

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