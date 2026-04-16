Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eğitimcilerden Şiddet Protestosu
16.04.2026 08:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da öğretmenler, okullardaki şiddeti protesto etti ve güvenlik çağrısında bulundu.

Erzincan'da eğitim sendikaları ve öğretmenler, farklı illerde okullarda yaşanan saldırıları protesto ederek eğitim kurumlarında artan şiddete dikkat çekti.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen eğitimciler, okulların güvenli alanlar olması gerektiğini vurguladı. Eylem kapsamında eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Sendikalar adına açıklama yapan Nebi Gül, son dönemde yaşanan olayların eğitim camiasını derinden etkilediğini belirtti. Şiddetin artık münferit olmaktan çıktığını ifade eden Gül, bunun ciddi bir toplumsal sorun haline geldiğini söyledi.

Eğitimcilerin asli görevlerinin eğitim sisteminin niteliğini artırmak olduğunu dile getiren Gül, "Ancak gelinen noktada okullardaki şiddet olaylarını konuşmak zorunda kalıyoruz. Eğitim kurumlarında can güvenliği öncelikli mesele haline gelmiştir." dedi.

Açıklamada, eğitimcilere yönelik şiddetin giderek yaygınlaştığına dikkat çekilerek, öğrencilerin de şiddete başvurabildiği ve tehlikeli araçlara erişimin kolaylaştığı bir ortamın oluştuğu ifade edildi.

Şiddetin yalnızca bireysel bir suç olarak değerlendirilemeyeceği vurgulanan açıklamada, sorunun eğitim, aile ve toplum politikaları çerçevesinde ele alınması gerektiği kaydedildi.

Eğitimciler, yetkililere okullarda güvenliğin artırılması ve gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan, Güvenlik, Eğitim, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 09:03:45. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.