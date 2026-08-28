Eğitimde AR-GE Projeleri 1 Milyonu Geçti - Son Dakika
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Eğitimde AR-GE Projeleri 1 Milyonu Geçti

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Milli Eğitim Bakanlığı, son 25 yılda 1 milyondan fazla AR-GE ve proje çalışması yürüttü.

Milli Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları tarafından son 25 yılda yürütülen AR-GE ve proje temelli çalışmaların sayısı, 1 milyonu aştı. 81 ilde yürütülen çalışmalar teknolojiden çevreye, sosyal sorumluluktan kültür ve sanata geniş bir alana yayılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca eğitimde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen AR-GE ve proje faaliyetlerinin sayısı, son 25 yılda 1 milyonu geçti.

81 ilde sürdürülen çalışmalarla öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra analitik düşünme, problem çözme, iş birliği, iletişim ve girişimcilik becerileri destekleniyor. Özel ihtiyaçlı ve dezavantajlı öğrencilere yönelik kapsayıcı çalışmaların yanında atölye, kamp, fuar, sergi ve yarışmalarla öğrenme süreçleri çeşitlendiriliyor.

Fikirler projeye, projeler geleceğe dönüşüyor

Eğitimde fırsat eşitliğini pekiştirmek ve dijital dönüşümü sağlamak amacıyla hayata geçirilen FATİH Projesi'nden bireysel öğrenme platformu MEBİ ve HEMBA'ya, okullarda Yenilikçi Sınıflar ve Dinamik Ders Dili uygulamalarından HAREZMİ Eğitim Modeli'ne, Genç AR-GE ve GençTek vizyonundan mesleki eğitimi üretimle buluşturan METEK ve Zanaat Atölyeleri'ne pek çok stratejik adım eş zamanlı olarak hayata geçiriliyor.

Öğrencilerin temel becerilerini destekleyen İYEP'ten kapsayıcı eğitimi güçlendiren PIKTES'e ve algoritmik düşünme ile yapay zeka becerilerini geliştirmeye yönelik FEYZA Projesi'ne, dil eğitiminde niteliği artıran DİLİM ve YADEG projelerinden okullarda rehberlik ve destekleme modeli olarak hayata geçirilen ERDEM Projesi'ne, çevre bilincini odağına alan Çevre Dostu 1000 Okul uygulamasından toplumsal dayanışmayı pekiştiren Aile Okulu'na birçok çalışma, eğitim sisteminin farklı kademelerinde yürütülüyor.

81 ilde geliştirilen projeler yaygınlaştırılıyor

AR-GE ve proje faaliyetleri, her ilin ihtiyaçları ve imkanları dikkate alınarak yürütülüyor. İllerde geliştirilen iyi örnekler izlenip değerlendirilerek ülke genelinde paylaşılmaya hazır hale getiriliyor.

Strateji Geliştirme Başkanlığınca yılda iki kez yayımlanan '81 İl AR-GE Bülteni' ile seçili projeler, yenilikçi eğitim uygulamaları, öğretmen ve öğrencilere yönelik çalışmalar ile ulusal ve uluslararası iş birlikleri paylaşılırken iller arasında deneyim aktarımı da sağlanıyor.

Çalışmalar; kalkınma planları, stratejik planlar, Türkiye Yüzyılı vizyonu ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel ilkeleri doğrultusunda yürütülürken elde edilen veriler doğrultusunda uygulamalar, ihtiyaçlara göre güncellenip geliştiriliyor.

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Eğitimde AR-GE Projeleri 1 Milyonu Geçti - Son Dakika

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