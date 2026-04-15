Eğitimde Şiddet Protesto Edildi

BURDUR'da eğitim sendikaları, Şanlıurfa'daki bir lisede pompalı tüfekle yapılan saldırıya ilişkin ortak açıklama yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenlenen basın açıklamasına sendika temsilcileri ve eğitimciler katıldı. Eğitim Bir- Sen Şube Başkanı Murat Bulut, "Şiddet olayları toplum içinde yaygınlaşmış, eğitim kurumları şiddet olaylarının sıklıkla yaşandığı alanlara dönüşmüş, eğitim çalışanları şiddetin açık bir hedefi olmuştur. Bu manzara toplumsal değerlerin çöküş göstergesidir. Bu yaşananlar karşısında herkesin başını iki eli arasına alıp 'Nereye bu gidiş' sorusunu sormalı, sorumluluğunu düşünmelidir. Öğretmenin itibarsızlaşması da toplumsal değerlerin çöküş alametidir. Bu topraklarda bin yıldır var olan 'Bir harf öğretene 40 yıl hizmet etmek gerekir' anlayışı terk edildi. Eğitimciler, her türlü mecra kullanılarak yıpratılan, şikayet edilen, darp edilen insanlara dönüştürüldü. Bu yanlış iklimin sonucunda Siverek'te yaşadığımız vahim tablo oluşmuştur" ifadelerini kullandı.

