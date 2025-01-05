Ehliyet sınavı ücretlerine yüzde 60 zam - Son Dakika
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Eğitim

Ehliyet sınavı ücretlerine yüzde 60 zam

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Sürücü adaylarına kötü haber geldi. MEB tarafından yapılan düzenlemeyle ehliyet sınavı ücretlerine yüzde 60 oranında zam geldi. 2025 yılında ilk sınav için belirlenen ücret 750 liradan bin 350 liraya çıkarken, ikinci sınav harcı ise 2 bin 500 liradan 4 bin liraya yükseldi.

05.01.2025 09:41  Güncelleme: 10:04
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Ehliyet almayı planlayan sürücü adaylarına kötü haber geldi. Yeni yılla birlikte başlayan zam furyasından ehliyet kursları da nasibini altı. 2025'te ehliyet sınavı ücretleri yüzde 60 zamlandı.

İKİNCİ SINAV 4 BİN LİRA OLDU

Patronlar Dünyası'nın aktardığı bilgilere göre; ilk sınav için belirlenen ücret 750 liradan bin 350 liraya yükseldi. İkinci sınav harcı ise 2 bin 500 liradan 4 bin liraya çıkarıldı. Bu durum, hem yeni kayıt yaptıran sürücü adaylarını hem de sınavı geçemeyenleri doğrudan etkileyecek.

ÜCRETİNİ ÖDEYENDEN FARK İSTENDİ

Geçtiğimiz yıl kurs ücretlerini ödeyen sürücü adayları da kurslardan gelen bilgilendirme mesajıyla şoke oldu. Sürücü kursları adaylara gönderdikleri mesajda zamlı ücretin ödenmesi gerektiğini, "Sayın adaylarımız, yeni uygulamalı sınav kodu için belirlenen başarısız aday harç ücretleri 4000 TL olarak belirlenmiştir, 7 Ocak tarihine kadar ücretini yatırmayan adaylarımızın ücretini yatırmasını, eski fiyattan yatıran adaylarımızın harç ücretini tamamlaması önemle rica olunur." ifadeleriyle bildirdi. Kurs yetkilileri ise bu artışların Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği tarifeler doğrultusunda uygulandığını ifade ediyor.

Sınav ücretlerinin yanı sıra kayıt bedellerinin de her yıl yükseldiğine dikkat çeken sürücü adayları, ehliyet almanın lüks hale geldiğini belirtti.

Ehliyet sınavı ücretlerine yüzde 60 zam

Ekonomi, Eğitim, Genel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Ehliyet sınavı ücretlerine yüzde 60 zam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ahmet PEHLİVAN:
    Herkes tuttugunu öpüyor 21 0 Yanıtla
  • halil eles:
    asgari ücret yüzde 30 zam size gelince %60 zam 18 1 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    şimdi burada devlet kaşınıyor ,arkadaş vergiye zam,benzine zam, doğalgaza ultra zam,yani devlete ait ne kurum kuruluş varsa rekor zamlar yaptılar, sonrada esnafa ,ticaretciye sopa gösteriyorlar zam yapanı yakarız diyorlar. Önce devlet olarak sen örnek olacaksın. Bakıyorum piyasaları alt üst eden devlet oluyor. 14 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    5 gündür her şeye okkalı zam devam ediyor yarın sırada ne var araba hemde yüzde 50 .60 gibi utanç verici zamlar 11 2 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü:
    yazacak bir şey bulamadım 7 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Acemi kadınların trafiğe çıkmasıda yasaklanırsa tam olur üstüme üstüme sürüyolar 5 0 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    vampir daha az kan emiyo 0 0 Yanıtla
  • Apo Kara:
    yazıklar olsun bu nasıl bir sistem bu nasıl bir adalet bu nasıl bir adaletsizlik beşeri sistemlerin politikası fakirden alıp zengini daha zengin hale getirmek insanları gerçekleri görecek kadar kalkındırmazlar baş kaldıracak kadar da aç bırakmazlar iki arası insanlar sürekli geçim derdinde başka bir şeyi sorgulayamasın tek yol ve tek çare şeriat ama gerçekten Allahın kitabın da ki şeriat Allahın rahmeti olmazsa 22 bin tl asgari ücretle bu ülkede yaşamak imkansız 0 0 Yanıtla
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