Erzurum Milli Eğitim Müdürü'nden 2025-2026 Yılı Sonu Mesajı - Son Dakika
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Erzurum Milli Eğitim Müdürü'nden 2025-2026 Yılı Sonu Mesajı

Erzurum Milli Eğitim Müdürü\'nden 2025-2026 Yılı Sonu Mesajı
26.06.2026 11:43  Güncelleme: 11:44
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Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonu mesajında emeği geçen herkese teşekkür ederek, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda çalışmaların süreceğini belirtti.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonu mesajı yayınladı.

Ekici, 2025-2026 eğitim öğretim yılını tamamlarken; eğitim ailesinin her bir ferdine gönülden teşekkür ettiğini ifade ederek, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda, çocuklarımızı bilgiyle, değerlerle ve güçlü bir karakterle geleceğe hazırlamak için büyük bir gayret ortaya koyduk. Bu kutlu eğitim yolculuğunda bizlere her zaman destek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'e ve eğitim camiamıza güç veren tüm devlet büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum. Erzurum'da görev yaptığı dönemde eğitime verdiği kıymetli desteklerle iz bırakan, bugün İçişleri Bakanı olarak ülkemize hizmet eden önceki Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi'ye; ilimizin eğitim vizyonuna güçlü katkılar sunan Valimiz Sayın Aydın Baruş'a, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, üniversitelerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu başarının en önemli mimarları öğretmenlerimiz"

Ekici, İl Milli Eğitim Müdürlüğü merkez teşkilatında ve ilçelerde görev yapan yöneticilere, okul idarecilerine, öğretmenlere, rehber öğretmenlerine, memurlara ve yardımcı personele; Erzurum eğitim ailesinin her ferdine minnettar olduklarını vurgulayarak, "Geleceğimizi inşa eden, öğrencilerimizin hayatına dokunan, her şartta fedakarlıkla görev yapan vefakar öğretmenlerimiz bu başarının en önemli mimarlarıdır. Sizlerin emeği, sabrı ve adanmışlığı sayesinde Erzurum eğitimde her geçen gün daha güçlü bir konuma ulaşmaktadır. Bir diğer teşekkürü ise umutlarımızı emanet ettiğimiz sevgili öğrencilerimize ve her zaman yanımızda olan kıymetli velilerimize sunuyorum. Sizlerin güveni, desteği ve inancı çalışmalarımıza güç katmaktadır. Bir eğitim öğretim yılını daha geride bırakırken; ardımızda emekle yoğrulmuş başarılar, gönüllere dokunan çalışmalar ve geleceğe dair güçlü umutlar bırakıyoruz. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda aynı azim, heyecan ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle eğitim ailemizin tüm mensuplarına, desteklerini esirgemeyen tüm kurum ve kuruluşlarımıza, devlet büyüklerimize ve aziz milletimize teşekkür ediyor; sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir yaz dönemi diliyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Erzurum Milli Eğitim Müdürü'nden 2025-2026 Yılı Sonu Mesajı - Son Dakika

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