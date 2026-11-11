Elazığ Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü personele siber güvenlik eğitimi verdi

Elazığ Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ekipleri tarafından, dijital tehditlere karşı kurumsal farkındalığı arttırmak amacıyla personele yönelik siber güvenlik eğitimi verildi.

Elazığ Belediyesi personele yönelik kurumsal farkındalık eğitimlerini sürdürüyor. Eğitim faaliyetleri kapsamında Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde personele dijital güvenlik alanındaki bilgi ve farkındalığını artırmak amacıyla "Siber güvenlik farkındalık eğitimi" gerçekleştirildi.

Eğitimde konuşan Elazığ Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Recep Karakuş, "Bilgi güvenliğinin yalnızca teknik bir konu değil aynı zamanda kurumsal bir sorumluluktur. Bilgi güvenliği sadece Bilgi İşlem Müdürlüğünün değil tüm belediye personelinin sorumluluğundadır. Dikkatsizce açılan bir e-posta, paylaşılan bir şifre veya güvenli olmayan bir bağlantı, kurumumuzun tüm sistemlerini etkileyecek ciddi sonuçlara yol açabilir. Sadece bilgisayarları değil vatandaşlara ait bilgileri, kurum verilerini ve hizmetlerin sürekliliğini korumak zorundayız. Siber güvenliğin en güçlü halkası bilinçli personeldir. Bu eğitimin kurumumuzda bilgi güvenliği bilincinin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Seminere konuşmacı olarak katılan Siber Güvenlik Uzmanı Naciye Muş Koç ise, "Siber güvenlik kavramları, dijital ortamda karşılaşılan tehditler, kişisel ve kurumsal verilerin korunması, güvenli internet kullanımı ve oltalama saldırıları" konularında bilgilendirmede bulundu.