Elazığ\'da 236 film başvurusu alan 3. Fırat Kısa Film Festivali başladı

Elazığ Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 3. Fırat Kısa Film Festivali yapılan törenle başladı.

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü öncülüğünde, İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 3. Fırat Kısa Film Festivali'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Festivalin açılış programı kapsamında ilk olarak öğrenciler tarafından hazırlanan "Kadrajın Ötesinde: Havadan Görüntülerle Elazığ Fotoğraf Sergisi" ile "Perdenin Ötesi: Yeniden Tasarlanan Sinema Afişleri Sergisi" gezildi. Elazığ'ın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin havadan çekilen fotoğraflarla sanatseverlerin beğenisine sunulduğu sergi, katılımcılardan ilgi gördü. Sinema tarihine damga vuran filmlerin afişlerinin farklı bakış açılarıyla yeniden yorumlandığı sergide ise öğrencilerin özgün tasarımları yer aldı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Fırat Kısa Film Festivali, genç sinemacıların ve kısa film yönetmenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Festivale toplam 236 film başvurusu yapılırken, başvuru şartlarını karşılayan 176 film değerlendirmeye alındı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 25 film finale kalmaya hak kazandı. Festival, 23 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek ödül töreni programıyla sona erecek.

Konu sinema ve iletişim olunca başka bir önem kazandığının altını çizen Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Her geçen gün çölleşen ve sığlaşan bir dünya içerisinde sinema, bizim neslin çocukluğundaki dünyayı tanımada ve algılamada en önemli pencerelerden birisiydi. Dünya'nın çok başka yerlerinde pek çok hususu bize tanıtan ve gösteren kapıydı. Günümüzde o dönemden bugüne pek çok farklı iletişim kanalları ortaya çıktı. İletişimin dili ve kendisi değişti. Maalesef günümüzde medyanın baş döndüren bir gelişmesi söz konusu oldu. Adeta 10 saniye de bir haberin eskidiği bir dönemden geçiyoruz. Umuyorum ki sinema yapay zekanın o sığlığı içerisinde kaybolmaz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sanat yönlerini ortaya çıkartacak çalışmalara zemin hazırlar. Kısa film de bu konu da çok önemlidir" dedi.

Festivalde konuşan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Devletimizin üniversitelerden beklediği tam hususta tahtadaki teorik bilgiden ziyade, öğrendiğimiz bilgiyi doğrudan sahada uygulayarak öğrencilerimizin yaparak öğrenmelerini sağlamak ve tecrübe sahibi olmalarıdır. Bu en etkili eğitim sistemlerinden birisidir. Dünya'da uzun yıllardır kullanılıyordu. Son zamanlarda da üniversitelerimiz bu yöntemi benimsemeye ve bunu geliştirerek uygulamaya başladılar. İletişim Fakültemiz de kendi ilgi sahası ve alanı olan bir konuda, özellikle sinemacılık alanında böyle bir etkinlik düzenledi. Kısa Film Festivali'nin 3'üncüsünü düzenliyoruz. Emeği geçen bütün hocalarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Demirci, "Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak bugüne kadar yayıncılıkta sürdürülebilirliği, sosyal sorumluluktan sinemaya kadar iletişim her alanında pek çok ulusal etkinlik düzenledik. Bu etkinlikler ülkemizin ve üniversitemizin vizyonuyla uyumlu biçimde iletişimi, toplumsal hayatın içerisine yerleştirme amacına hizmet etmektedir. Devletimiz, iletişimi en üst düzeyde önemle ele almakta, dezenformasyon ve propaganda faaliyetlerine karşı politikalar geliştirmektedir. İkinci iletişim şurasında da ortaya koyulduğu gibi, bu mücadele iletişimin her alanını etkin ve toplum yararına kullanılmasını kapsamaktadır. Fırat Üniversitesi 3'üncü Kısa Film Festivali de bu anlayışla insanın kendini anlatması, başkasını anlaması ve karşılıklı etkileşimi geliştirmesi bakımından büyük önem taşıyan sinemanın toplumsal yaşamdaki rolü güçlendirmeyi amaçlamaktadır" cümlelerini kullandı.

Bazen bir insanın paylaşımı, bazen içten bir tebessümü bazen de öğrencimizin göndermiş olduğu küçücük bir mesaj, bütün yorgunluklarını aldığını aktaran Proje yürütücüsü Doç. Dr. Yunus Namaz, "İnsan o an anlıyor ki yapmış olduğu işin karşılığı her zaman bir ödül değil. Bazen bir insana dokunabilmek ve iz bırakmak bütün emeklerin en güzel karşılığıdır. Bugün burada 3'üncü Fırat Kısa Film festivali vesilesiyle bir araya geldik. Sinema, her şeyden önce bir hikaye anlatma sanatıdır. Bazı hikayeler yalnızca beyaz perdede yansıtılmaz, bazıları bir şehrin sokaklarında, üniversitenin koridorlarında ve bir eğitmenin uykusuz gecelerinde saklıdır. Bazen bir festivalin kendisi o festivalde gösterilen filmlerden çok daha anlamlı bir hale geliyor" sözlerini kullandı.

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesinde düzenlenen törene Elazığ Valisi Dr. Numan Hatipoğlu, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Doğru, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Demirci, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Gürtürk, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.