Elazığ'da yerel iklim eylemi için AB ortaklığı projesi eğitim programı düzenlendi.

Elazığ Belediyesi, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye iş birliğiyle yürütülen "Yerel İklim Eylemi İçin AB Ortaklığı Projesi" kapsamında uygulamalı eğitim programı Elazığ'da gerçekleştirildi. Pilot iller arasında yer alan Elazığ'da düzenlenen YİDEP Teknik Çerçevesi ve Uygulamalı Eğitim Programı'nda, kentin iklim değişikliğine uyum kapasitesini güçlendirecek teknik çalışmalar ve yerel eylem planları ele alındı. Yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadelede etkin aktörler haline gelmesinin amaçlandığı programda; iklim projeksiyonları, risk değerlendirmesi metodolojileri, sera gazı envanteri hesaplama yöntemleri ve kentsel iklim finansmanı gibi başlıklar incelendi. Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesinin hedeflendiği sürecin devamında Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı'nın hazırlanacağı bildirildi.

"Şehrimizin iklim risklerini belirlemede yol haritası olacak"

Elazığ Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Zuhal Ekmen, " İklim değişikliğiyle mücadelede bilgi sahibi olmak, farkındalık oluşturmak ve uygulanabilir eylem planları geliştirmek büyük önem taşımaktadır. Gerçekleştireceğimiz eğitim programı da bu anlayışın önemli bir parçasıdır. Burada edineceğimiz bilgiler, yalnızca bireysel yaşamımıza değil, kurumlarımıza ve yaşadığımız çevreye de katkılar sağlayacaktır. Bu eğitim, sadece teorik bilgi aktarımı sağlamayacaktır. Şehrimizin iklim risklerini belirleme ve eylem planlarını hazırlama sürecinde yol haritamızı oluşturacaktır. Elazığ ve diğer pilot illerimizde yürütülecek bu çalışmalar, ülkemizin yeşil dönüşümüne doğrudan katkı sunacaktır" dedi.

"Teknik kılavuzun son aşamasına gelindi"

Elazığ'daki teknik süreçler hakkında bilgi veren UNDP Türkiye Proje Yöneticisi Ali Cem Deniz, " Elazığ'da gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında teknik kılavuzun son aşamasına gelinirken, düzenlenen uygulamalı eğitimlerde iklim tehlikeleri, risk analizleri, sera gazı envanteri, iklim kanunu kapsamındaki görevler ve kentsel finansman modelleri hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler aktarılacaktır" şeklinde konuştu.

"Elazığ sıcaklık artışında en fazla değişim gören illerden biri"

1950-2020 yılları arasındaki verileri değerlendiren UNDP Türkiye İklim Projeksiyonları Kilit Uzmanı Prof. Dr. Ömer Lütfi Şen, " Elazığ, sıcaklık artışı açısından Türkiye'de en fazla değişim görülen illerden biridir. Elazığ'daki sıcaklık artışında küresel ısınmanın yanı sıra bölgenin coğrafi yapısı, barajlar ve arazi kullanımındaki değişimler de etkili olabilmektedir. Özellikle kar yağışı ve kar örtüsünün iklim değişikliğine karşı en hassas göstergelerden biri olduğu düşünülmektedir" ifadelerini kullandı.

Uzun dönemli stratejilerin yereldeki önemine vurgu yapan İklim Değişikliği Başkanlığı İklim Değişikliği Uzmanı Neslihan Ağartan, " Uzun dönemli stratejiler kapsamında 2050 perspektifinde düşük karbonlu kalkınma ve iklim dirençli gelişim hedefleri ortaya konulurken, bu hedeflerin hayata geçirilmesi yerel düzeyde yapılacak çalışmalarla doğrudan ilişkilidir. Bu kapsamda hazırlanan yerel iklim değişikliği eylem planları enerji, ulaşım, yeşil altyapı, döngüsel ekonomi gibi birçok alanda somut projelere dönüşerek ulusal hedeflerin uygulanabilirliğini sağlamaktadır. Bu süreçte yerel yönetimler, kamu kurumları, özel sektör ve tüm paydaşlara önemli görevler düşmektedir" dedi.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından teknik eğitim oturumlarına geçildi.