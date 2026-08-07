Elazığ’da Afet Risk Azaltma Toplantısı - Son Dakika
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Elazığ’da Afet Risk Azaltma Toplantısı

Elazığ’da Afet Risk Azaltma Toplantısı
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Elazığ'da afet risklerinin azaltılması için İRAP kapsamında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Elazığ'da afet risklerinin azaltılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı.

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından, Deprem ve Risk Azaltma Şube Müdürü Ferhat Ay başkanlığında, kurum personelinin katılımıyla İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Elazığ'da afet risklerinin azaltılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı. Mevcut durumun değerlendirildiği toplantıda, İRAP kapsamında devam eden faaliyetler gözden geçirilirken, önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Afetlere karşı daha dirençli bir kent oluşturulması amacıyla yürütülen risk azaltma çalışmalarının etkinliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerin yapıldığı toplantının, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve planlanan faaliyetlerin sağlıklı şekilde yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Eğitim, Elazığ, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Elazığ’da Afet Risk Azaltma Toplantısı - Son Dakika

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