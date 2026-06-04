Elazığ\'da Din Hizmetleri Toplantısı

Elazığ'da düzenlenen toplantıda din hizmetleri, eğitim faaliyetleri ve kurumsal çalışmalar değerlendirildi.

Elazığ İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Haziran Ayı İlçe Müftüleri Toplantısı, İl Müftüsü Yusuf Bingöl başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya İl Müftü Yardımcısı, ilçe müftüleri ve şube müdürü katıldı. Toplantıda il genelinde yürütülen din hizmetleri, eğitim faaliyetleri ve kurumsal çalışmalar değerlendirilirken, gündemde yer alan konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Özellikle yeni dönem umre programları ele alınarak, vatandaşlara yönelik yapılacak tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri konusunda istişarelerde bulunuldu. Umre organizasyonlarının daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik değerlendirmeler yapılarak ilgili hususlar görüşüldü.

Toplantı, karşılıklı görüş ve önerilerin paylaşılmasının ardından sona erdi. - ELAZIĞ