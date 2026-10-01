Elazığ'da 'Fırat'ta Doğadan Dijitale' projesi kapsamında uygulamalı çekim yapıldı - Son Dakika
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Elazığ'da 'Fırat'ta Doğadan Dijitale' projesi kapsamında uygulamalı çekim yapıldı

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Elazığ\'da \'Fırat\'ta Doğadan Dijitale\' projesi kapsamında uygulamalı çekim yapıldı
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Elazığ DKMP Müdürlüğü'nde 'Fırat'ta Doğadan Dijitale' projesi kapsamında fotoğrafçılık eğitimi düzenlendi. Teorik eğitimin ardından uygulamalı çekim yapıldı ve kentin doğal zenginliklerinin dijital ortamda daha geniş kitlelere ulaştırılması hedeflendi.

Elazığ'da "Fırat'ta Doğadan Dijitale" projesi çerçevesinde fotoğrafçılık eğitimi düzenlendi.

Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü'nde "Fırat'ta Doğadan Dijitale" projesi çerçevesinde fotoğrafçılık eğitimi düzenlendi. Eğitimde, doğanın eşsiz güzelliklerinin doğru tekniklerle fotoğraflanması ve dijital ortamda daha etkili şekilde görünür hale getirilmesi amaçlandı. Eğitim programında katılımcılara fotoğrafçılığın temel unsurları hakkında teorik bilgiler verilirken, doğa fotoğrafçılığında dikkat edilmesi gereken teknikler de anlatıldı.

Teorik eğitimin ardından gerçekleştirilen uygulamalı çekimde ise katılımcılar, Elazığ'ın doğal güzelliklerini farklı açılardan fotoğraflama fırsatı buldu. Ortaya çıkan karelerle kentin doğal zenginliklerinin dijital ortamda daha geniş kitlelere ulaştırılması hedeflendi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatEğitimElazığÇevreDoğaSon Dakika

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