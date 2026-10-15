Elazığ'da ikili ve taşımalı eğitim yapan okullarda dersler 14.30'da sona erecek - Son Dakika
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Elazığ'da ikili ve taşımalı eğitim yapan okullarda dersler 14.30'da sona erecek

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Elazığ\'da ikili ve taşımalı eğitim yapan okullarda dersler 14.30\'da sona erecek
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Elazığ'da hava şartları nedeniyle valilik kararıyla ikili ve taşımalı eğitim yapan okullarda bugün öğleden sonra eğitime ara verildi. Dersler 14.30'da sonlanacak; çocuklarını bu saatte alamayacak velilerin öğrencileri teslim alınıncaya kadar okulda güvenle bekletilecek.

Elazığ'da olumsuz hava şartları nedeniyle ikili eğitim yapan okullarda bugün öğleden sonra eğitime ara verildi.

Elazığ'da etkili olan olumsuz hava şartları ve meteorolojik veriler doğrultusunda valilik kararıyla ikili eğitim yapan okullar ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda bugün öğleden sonra eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürlüklerine iletilen bilgilendirmede, ikili eğitim veren okullar ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda derslerin saat 14.30 itibarıyla sonlandırılacağı belirtildi. Açıklamada, öğrencilerin evlerine güvenli bir şekilde ulaşabilmesi için servis araçlarının ve velilerin bilgilendirilmesi istendi. Çalışan anne ve babaların durumunun da göz önünde bulundurulduğu kararda, saat 14.30 itibarıyla çocuklarını okuldan alamayacak veliler için öğrencilerin teslim alınıncaya kadar okul idaresi gözetiminde güvenli şekilde bekletileceği kaydedildi.

Elazığ Valiliği tarafından okul müdürlüklerine gönderilen açıklamada, "Değerli okul müdürlerimiz, ilimizde etkili olan hava şartları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda valimizin karar ve talimatları gereğince ikili eğitim yapan okullarımızda öğleden sonra eğitime bugün için ara verilmiş olup, dersi devam eden öğrencilerimizin bugün saat 14.30 itibarıyla evlerine gönderilmesi hususunda gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu uygulamaya taşımalı eğitim kapsamındaki okullarımız da dahildir. Bu doğrultuda servis araçlarının ve velilerimizin zamanında bilgilendirilmesi, öğrencilerimizin güvenli bir şekilde evlerine ulaşmalarının sağlanması önem arz etmektedir. Ayrıca okul idarecilerimiz tarafından çalışan anne ve babalardan saat 14.30 itibarıyla çocuklarını okuldan alamayacak durumda olanlar için öğrencilerimizin velileri tarafından teslim alıncaya kadar okulda güvenli bir şekilde bulunmalarını sağlayacak gerekli tedbirler alınacaktır. Öğrencilerimizin can güvenliği ve herhangi bir mağduriyet yaşanmaması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini, sürecin dikkatle takip edilmesini önemle rica ederiz" denildi.

Kaynak: İHA
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