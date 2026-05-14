Elazığ\'da İlçe Müftüleri Buluştu

Elazığ'da mayıs ayı buluşmalarında ilçe müftüleri, Baskil'de bir araya geldi.

Elazığ İl Müftülüğü tarafından her ay düzenli olarak organize edilen ilçe müftüleri toplantısının mayıs ayı buluşması, Baskil İlçe Müftülüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Elazığ İl Müftüsü Yusuf Bingöl'ün başkanlığında toplanan heyet, ilçedeki din hizmetlerini ve eğitim faaliyetlerini masaya yatırdı. İstişare toplantısının ardından İl Müftüsü Yusuf Bingöl, ilçe protokolüne bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ardından Baskil Yatılı Erkek Kur'an Kursu'na geçildi.

Kursta detaylı incelemelerde bulunan heyet, hem görevlilerle hem de eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret, kursta yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi alınmasının ardından sona erdi. - ELAZIĞ