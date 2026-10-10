Elazığ'da jandarmaya afet müdürlüğünce arama kurtarma ve çadır eğitimi verildi - Son Dakika
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Elazığ'da jandarmaya afet müdürlüğünce arama kurtarma ve çadır eğitimi verildi

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Elazığ\'da jandarmaya afet müdürlüğünce arama kurtarma ve çadır eğitimi verildi
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Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma personeline enkazda arama kurtarma ve çadır kurulumu eğitimi verdi. Eğitimle personelin afetlere hazırlık kapasitesinin artırılması ve etkin müdahale becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Elazığ'da jandarma personeline yönelik kurtarma ve çadır kurulumu eğitimi verildi.

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından, jandarma personeline yönelik enkazda arama kurtarma temel eğitimi ve çadır kurulumu eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim programı çerçevesinde personele enkazda arama kurtarma çalışmalarının temel aşamaları, kullanılan araç ve gereçlerin tanıtımı, arama kurtarma teknikleri ve çadır kurulumuna ilişkin teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Gerçekleştirilen eğitimlerle, jandarma personelinin afetlere hazırlık kapasitesinin artırılması, afet anında etkin müdahale becerilerinin geliştirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Kaynak: İHA
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