Elazığ'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı - Son Dakika
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Elazığ'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı

Elazığ\'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı
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Kadına yönelik şiddetle mücadele için kurumlar arası koordinasyon toplantısı yapıldı.

Elazığ'da kadına yönelik şiddetle mücadele kurumlar arası koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye'de depremden etkilenen kadınlar ve kız çocuklarına yönelik şiddete karşı önleyici ve koruyucu hizmetlerin yeniden yapılandırılması ve güçlendirilmesi projesi çerçevesinde kadına yönelik şiddetle mücadele kurumlar arası koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması ve mağdurlara sunulan hizmetlerin daha etkin hale getirilmesi amacıyla kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon çalışmaları ele alındı.

Kurumlar arasında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, mevcut hizmetlerin güçlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan alanlarda koordinasyonun artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İHA

Elazığ, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Elazığ'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı - Son Dakika

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