Elazığ'da Kur'an Kursu Eğitimi Semineri - Son Dakika
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Elazığ'da Kur'an Kursu Eğitimi Semineri

Elazığ\'da Kur\'an Kursu Eğitimi Semineri
17.06.2026 13:26
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Elazığ'da 2026 Yaz Kur'an kursları için hizmet içi eğitim semineri yapıldı, iletişim ve eğitim konuları işlendi.

Elazığ'da 2026 Yılı Yaz Kur'an kurslarında görev alacak Kur'an kursu öğreticileri ve din görevlilerine yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri verildi.

Elazığ İl Müftülüğü tarafından, 2026 Yılı Yaz Kur'an kurslarında görev alacak Kur'an kursu öğreticileri ve din görevlilerine yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri, Elazığ Müftülüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Seminer kapsamında katılımcılara; "Çocuk ve Gençlerle Etkili İletişim", "Dijital Okuryazarlık", "Yaz Kur'an Kursları Uygulama Esasları, Yaz Kur'an Kursu Eğitim Programı ve Öğrenci İşlemleri", "Mahremiyet Eğitimi" ve "Temel İlk Yardım Eğitimi" konularında sunumlar gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Yusuf Bingöl, yaz Kur'an kurslarının önemine değinerek, çocuk ve gençlerin milli, manevi ve ahlaki değerlerle yetişmesinde yaz Kur'an kurslarının önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

İl Müftü Vekili Özer Cömert ise katılımcılara hitap ederek yaz Kur'an kurslarının toplumun manevi hayatındaki yerine dikkat çekti. Cömert, kurslarda görev alacak din görevlilerinin çocuklarla sağlıklı iletişim kurmasının ve örnek bir duruş sergilemesinin önemine vurgu yaptı.

Yaz Kur'an kurslarının daha nitelikli ve verimli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamayı amaçlayan hizmet içi eğitim semineri, yapılan sunum ve değerlendirmelerin ardından sona erdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Eğitim, Elazığ, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Elazığ'da Kur'an Kursu Eğitimi Semineri - Son Dakika

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