Elazığ'da Nahit Ergene Ortaokulunda gıda israfına dair farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika
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Elazığ'da Nahit Ergene Ortaokulunda gıda israfına dair farkındalık eğitimi verildi

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Elazığ\'da Nahit Ergene Ortaokulunda gıda israfına dair farkındalık eğitimi verildi
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Elazığ Nahit Ergene Ortaokulunda öğrencilere Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Eğitimi verildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, gıdanın üretimden sofraya yolculuğunu ve israfın çevresel, ekonomik etkilerini anlatarak öğrencilerin bilinçlenmesine katkı sağladı.

Elazığ'da öğrencilere Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Eğitimi gerçekleştirildi.

Elazığ Nahit Ergene Ortaokulunda ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Eğitimi gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından verilen eğitimde, gıdanın üretimden sofraya kadar uzanan yolculuğu ele alındı. Bu süreçte harcanan emek, su, enerji ve diğer kaynakların yanı sıra gıda kaybı ve israfının çevresel ve ekonomik açıdan oluşturduğu etkiler hakkında öğrencilere bilgi verildi. Eğitim çerçevesinde öğrencilerle günlük yaşamdan örnekler paylaşılırken, ihtiyaç kadar gıda tüketmenin, mevcut gıdaları doğru şekilde değerlendirmenin ve israfı azaltmanın yolları anlatıldı.

Gıdanın sofralara ulaşıncaya kadar geçtiği aşamalara dikkat çekilen eğitimde, gıdanın değerinin bilinmesi ve korunmasının yanı sıra israfın önlenmesinde bireysel farkındalığın önemi vurgulandı.Etkinlik, öğrencilerin gıda israfı konusunda bilinçlenmelerine ve günlük yaşamlarında daha duyarlı tüketim alışkanlıkları geliştirmelerine katkı sağladı.

Kaynak: İHA
ElazığEğitimTarımÇevreYaşamSon Dakika

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