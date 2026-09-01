Elazığ'da Okul Öncesi Eğitim Toplantısı - Son Dakika
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Elazığ'da Okul Öncesi Eğitim Toplantısı

Elazığ\'da Okul Öncesi Eğitim Toplantısı
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Elazığ'da anaokulu müdürleriyle 2026-2027 eğitim yılı planlaması yapıldı, önemli başlıklar ele alındı.

Elazığ'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesi okul öncesi eğitime yönelik önemli başlıklar ele alındı.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, il merkezinde görev yapan anaokulu müdürleriyle değerlendirme ve planlama toplantısında bir araya geldi. Müdür Yardımcısı Harun Gündüz ve Temel Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Nurullah Emül'ün de katıldığı Yemişlik Anaokulunda gerçekleştirilen toplantıda, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi okul öncesi eğitime yönelik önemli başlıklar ele alındı. Toplantıda, okul öncesi eğitimde çocukların gelişim süreçlerinin desteklenmesine yönelik uygulamalar detaylı şekilde değerlendirildi. Özellikle yaşam becerilerinin erken yaşta kazandırılması, değerler eğitiminin etkin şekilde uygulanması ve çocukların sosyal-duygusal gelişimlerini destekleyen çalışmaların artırılması konuları öne çıktı.

Gündem maddeleri kapsamında; sosyal medya kullanımında çocukların mahremiyetinin korunması, paylaşım öncesinde gerekli izinlerin alınması ve bu konuda hassasiyet gösterilmesi gerektiği vurgulandı. Aile katılımının eğitim süreçlerindeki önemine dikkat çekilerek, velilerin eğitim faaliyetlerine aktif olarak dahil edilmesi yönünde yapılacak çalışmalar ele alındı. Belirli gün ve haftalar kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerde çocukların aktif rol almasının sağlanması, yaparak-yaşayarak öğrenme temelli uygulamaların yaygınlaştırılması gerektiği ifade edildi. Ayrıca okul öncesi dönemde değerler eğitiminin ön planda tutulması ve bu doğrultuda etkinlikler planlanması kararlaştırıldı.

Kaynak: İHA

Elazığ, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Elazığ'da Okul Öncesi Eğitim Toplantısı - Son Dakika

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