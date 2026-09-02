Elazığ'da okul servis sürücüleri güvenlik eğitiminden geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da okul servis sürücüleri güvenlik eğitiminden geçirildi

Elazığ\'da okul servis sürücüleri güvenlik eğitiminden geçirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da trafik ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul servis aracı sürücülerine eğitim verdi. Eğitimde hız limitleri, emniyet kemeri ve öğrenci indirme-binme güvenliği gibi konular aktarılarak sürücülere trafik kurallarına titizlikle uymaları hatırlatıldı.

Yeni eğitim-öğretim yılında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından servis şoförlerine yönelik eğitim verildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşımlarının sağlanması amacıyla okul servis aracı sürücülerine yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında Başkomiser Cem Doğruer tarafından okul servis sürücülerine; trafik kurallarına uyulması, hız limitlerine riayet edilmesi, emniyet kemeri kullanımı, öğrenci indirme-bindirme esnasında alınması gereken güvenlik tedbirleri, servis araçlarının güvenli kullanımı ve araçlarda bulunması gereken güvenlik donanımları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimde ayrıca, öğrencilerin can güvenliğinin her şeyden önce geldiği vurgulanarak sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanmaması, dikkatli ve kontrollü araç kullanması, öğrencilerin güvenli bir şekilde indirilip bindirilmesine azami özen göstermesi ve trafik kurallarına titizlikle uyması gerektiği hatırlatıldı.

Kaynak: İHA

Servis aracı, Güvenlik, Trafik, Elazığ, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Elazığ'da okul servis sürücüleri güvenlik eğitiminden geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’da film gibi olay: Eşeğe araç muamelesi yapıldı Ankara’da film gibi olay: Eşeğe araç muamelesi yapıldı
Tutuklanan Arif Kocabıyık’ın savcılıktaki ifadesi skandal Tutuklanan Arif Kocabıyık'ın savcılıktaki ifadesi skandal
Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
İngiltere’nin eski başbakanı Keir Starmer milletvekilliğinden de istifa etti İngiltere'nin eski başbakanı Keir Starmer milletvekilliğinden de istifa etti
Evlenecekleri Konuşuluyordu Kısmetse Olur Çiftinden Şok Karar Evlenecekleri Konuşuluyordu! Kısmetse Olur Çiftinden Şok Karar
Feribot faciasında hayatını kaybedenler Mersin’de son yolculuğuna uğurlanıyor Feribot faciasında hayatını kaybedenler Mersin'de son yolculuğuna uğurlanıyor

15:53
Girne faciasından hayatını kaybedenler toprağa verildi Gözyaşları sel oldu
Girne faciasından hayatını kaybedenler toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu
15:47
Real Madrid’in yıldızını kaçırmaya çalıştı, sonu kötü oldu
Real Madrid'in yıldızını kaçırmaya çalıştı, sonu kötü oldu
15:20
Marmara’da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet
Marmara'da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu! Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet
15:15
CHP’nin kalesinde Özgür Özel’i kıskandıracak görüntü
CHP'nin kalesinde Özgür Özel'i kıskandıracak görüntü
15:11
Marmara’daki gemi faciasında ses kayıtları ortaya çıktı: İskeleye kır demiştim
Marmara'daki gemi faciasında ses kayıtları ortaya çıktı: İskeleye kır demiştim!
14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 15:55:45. #7.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da okul servis sürücüleri güvenlik eğitiminden geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement