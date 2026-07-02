Elazığ'da Sağlık Çalışanlarına Eğitim - Son Dakika
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Elazığ'da Sağlık Çalışanlarına Eğitim

Elazığ\'da Sağlık Çalışanlarına Eğitim
02.07.2026 10:19
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Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına delici ve kesici alet yaralanmaları eğitimi verildi.

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarına, "Delici ve Kesici Alet Yaralanmaları" konulu eğitim verildi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde, hemşire Esra Tanyeri tarafından sağlık çalışanlarına yönelik, eğitim verildi. Eğitimde, sağlık çalışanlarının mesleki maruziyet açısından karşı karşıya kaldıkları riskler, özellikle delici ve kesici alet yaralanmalarının neden olabileceği enfeksiyon riskleri ile bu risklerin önlenmesine yönelik güncel koruyucu yaklaşımlar ele alındı. Programda, klinik uygulamalar sırasında dikkat edilmesi gereken güvenlik protokolleri, tıbbi atık yönetimi, güvenli iğne kullanımı ve muhtemel yaralanma durumlarında uygulanması gereken acil müdahale basamakları katılımcılara anlatıldı.

Hemşiresi Esra Tanyeri, "Delici ve kesici alet yaralanmalarının önlenmesine yönelik alınacak tedbirlerin yalnızca işlem sırasında değil, işlem öncesindeki hazırlık aşamasından başlayarak işlem sonrasında kullanılan malzemelerin güvenli şekilde bertaraf edilmesine kadar tüm süreci kapsaması gerekir. Standart enfeksiyon kontrol önlemlerine eksiksiz uyulmasının, kişisel koruyucu ekipmanların doğru kullanılmasının ve mesleki maruziyet sonrasında bildirim süreçlerinin zamanında işletilmesi büyük önem taşıyor" dedi.

Programın sonunda katılımcıların soruları yanıtlanırken, uygulamada karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri paylaşıldı. Düzenlenen eğitim programıyla sağlık çalışanlarının konuya ilişkin bilgi düzeylerinin artırılması, farkındalık oluşturulması, güvenli çalışma ortamının desteklenmesi ve iş sağlığı ile güvenliği kültürünün güçlendirilmesi amaçlandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Hastane, Elazığ, Sağlık, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Elazığ'da Sağlık Çalışanlarına Eğitim - Son Dakika

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