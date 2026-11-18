Elazığ'da SED kapsamındaki çocuk ve ailelerine trafik güvenliği anlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, SED'den yararlanan çocukların ailelerine trafik güvenliği eğitimi verdi. İl Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki eğitime İl Müdürü Serdar Demirci de katıldı ve katılımcılar trafik güvenliği konusunda bilgilendirildi.
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmet modelinden yararlanan çocuklar ile bakım verenlerine ve ebeveynlerine yönelik Trafik Güvenliği Eğitimi düzenlendi.
Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, SED hizmet modelinden yararlanan çocuklar ile bakım verenlerine ve ebeveynlerine yönelik Trafik Güvenliği Eğitimi düzenlendi. İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci de katıldı. Eğitim çerçevesinde katılımcılara trafik güvenliği konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.
Kaynak: İHA
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