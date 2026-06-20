Elazığ\'da Sınav Yardımı Seferberliği

Elazığ'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalma tehlikesi yaşayan adaylar için emniyet güçleri seferber oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'da da yapıldı. Sınav merkezlerine ulaşmakta zorluk, kimlik unutma veya geç kalma riski yaşayan adayların yardımına ise Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri koştu. Kent genelinde hazır bekleyen motorize ve asayiş ekipleri, sınava geç kalan adayları motosiklet ve polis araçlarıyla sınav salonlarının kapısına kadar götürdü.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından emniyet ekiplerinin öğrencileri sınav merkezlerine ulaştırdığı anlara ait görüntüleri paylaşarak, "Hayatlarının dönüm noktasında olan kıymetli gençlerimizi sınava yetiştirebilmek için ekiplerimiz seferber oldu. Gençlerimize başarılar diliyor, ekiplerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ