Elazığ İl AFAD, yeni personelin KBRN müdahale becerisini eğitimle güçlendirdi

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yeni başlayan personele KBRN eğitimi verildi.

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından, göreve yeni başlayan personele yönelik İlk Müdahaleci Temel KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim çerçevesinde personele; KBRN tehditleri, olaylara müdahale esasları, kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı, korunma yöntemleri, olay yeri güvenliği ve dekontaminasyon süreçleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler verildi.

Gerçekleştirilen eğitimle, yeni göreve başlayan personelin KBRN olaylarına karşı bilgi ve müdahale becerilerinin geliştirilmesi, muhtemel afet ve acil durumlarda güvenli, hızlı ve etkin müdahalede bulunabilecek donanıma sahip olmaları hedeflendi.