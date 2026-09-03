Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü personeline uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi - Son Dakika
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Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü personeline uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü personeline uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi
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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü personeline yönelik uyuşturucu ile mücadele eğitimi düzenledi. Eğitimde uyuşturucunun zararları, bağımlılıkla mücadele yöntemleri ve önleyici tedbirler anlatıldı.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü personeline yönelik "Uyuşturucu ile Mücadele" konulu eğitim düzenlendi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Orman Bölge Müdürlüğü personeline yönelik "Uyuşturucu ile Mücadele" konulu eğitim düzenlendi. Uyuşturucu ile mücadelede farkındalığın artırılması amacıyla gerçekleştirilen eğitimde, uyuşturucu maddelerin insan sağlığı üzerindeki zararları ve bağımlılığın olumsuz etkileri ele alındı.

Eğitim kapsamında ayrıca bağımlılıkla mücadele yöntemleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik alınabilecek tedbirler ve toplumda farkındalık oluşturmanın önemi hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Elazığ, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü personeline uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi - Son Dakika

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