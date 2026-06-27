Emekli Öğretmene Duygusal Veda - Son Dakika
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Emekli Öğretmene Duygusal Veda

Emekli Öğretmene Duygusal Veda
27.06.2026 17:06
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İpsala'da 38 yıllık eğitim hayatını tamamlayan Sevil Darısapı için veda töreni düzenlendi.

Edirne'nin İpsala ilçesinde görev yapan İpsala Atatürk İlkokulu sınıf öğretmeni Sevil Darısapı, 38 yıllık meslek hayatını düzenlenen törenle tamamlayarak emekliliğe uğurlandı.

Uzun yıllar eğitim camiasına hizmet veren ve çok sayıda öğrenci yetiştiren Darısapı için okulda veda programı düzenlendi. Programda öğrencileri ve meslektaşları tarafından çiçeklerle uğurlanan deneyimli öğretmen, duygusal anlar yaşadı.

Öğrencileriyle tek tek vedalaşarak helallik alan Darısapı, alkışlar eşliğinde okuldan ayrıldı. Törende konuşan öğretmenler, Sevil Darısapı'nın eğitim hayatına önemli katkılar sunduğunu belirterek, bugüne kadar verdiği emeklerden dolayı teşekkür etti.

İpsala Atatürk İlkokulu yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Darısapı'na emeklilik hayatında sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulunuldu. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Eğitim, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Emekli Öğretmene Duygusal Veda - Son Dakika

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