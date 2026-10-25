Emirdağ İlçe Müftülüğü, İmam Hatip pansiyonundaki öğrencilere cami buluşması yaptı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde düzenlenen 'Cami Gençlik Buluşması' yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Buluşma, Emirdağ İlçe Müftülüğü tarafından İmam Hatip Lisesi Pansiyonu'nda ikamet eden öğrencilere yönelik düzenlendi. İmam Hatip Tatbikat Camii'nde yapılan program kapsamında, akşam ve yatsı namazları pansiyon öğrencileriyle birlikte cemaatle eda edildi. Namaz öncesinde; manevi danışman Ali İhsan Akar tarafından gençlere yönelik 'Gençliğin Değeri ve Mus'ab bin Umeyr (r.a.)' konulu sohbet gerçekleştirildi. Programın sonunda öğrencilere dergiler hediye edildi ve ikramda bulunuldu.