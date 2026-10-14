Emirdağ Milli Eğitim Müdürü Emeksiz, Halk Eğitimi Merkezi'nde kurs planını açıkladı - Son Dakika
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Emirdağ Milli Eğitim Müdürü Emeksiz, Halk Eğitimi Merkezi'nde kurs planını açıkladı

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Emirdağ Milli Eğitim Müdürü Emeksiz, Halk Eğitimi Merkezi\'nde kurs planını açıkladı
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Emirdağ'da Halk Eğitimi Merkezi'ni inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Emeksiz, önümüzdeki günlerde yeni kurslar açmayı planladıklarını söyledi. Emeksiz, merkezin farklı yaş gruplarına mesleki, sosyal ve kültürel kurslar sunduğunu belirtti.

Emirdağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz, Emirdağ'da Halk Eğitim faaliyetlerini inceledi.

Emirdağ'da Halk Eğitimi Merkezi, vatandaşların farklı alanlarda bilgi ve beceri kazanmasına yönelik eğitim hizmetleri sunuyor. Bu merkezlerde mesleki, sosyal ve kültürel alanlarda çeşitli kurslar düzenleniyor. Halk eğitimi faaliyetleri, örgün eğitim dışında, öğrenim görmek isteyen vatandaşlara farklı imkanlar sağlıyor. Mesleki eğitim kursları, bireylerin mevcut becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Farklı yaş gruplarından vatandaşların eğitim hizmetlerinden yararlanabilmesine imkan tanıyor. Kursların açılması ve yürütülmesi, ilgili mevzuat ve eğitim planlamaları çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

Eğitimlerle ilgili konuşan Emirdağ İlçe Milli Eğitim müdürü Gürkan Emeksiz, "Yaygın eğitim hizmetleri, Emirdağ'da, eğitim faaliyetleri içerisinde önemli bir yer tutuyor. Emirdağ Halk Eğitimi Merkezi; vatandaşların eğitim ihtiyaçlarına yönelik ve yaygın eğitim hizmeti veren kurumlardan biri olmayı sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde ilçemizde eğitime yönelik kurslar açmayı planlıyoruz. İlçemizde eğitim alanında başarı düzeyi yüksektir. Öğrencilerimiz ve velilerimiz; ilçemizdeki okullarımızda verilen eğitim ve öğretimden ve Halk Eğitim Merkezi'nde yaygın eğitim faaliyetlerinden memnunluk duymaktadır" dedi.

Kaynak: İHA
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