Engelliler Haftası\'nda Eşit Çalışma Vurgusu

14.05.2026 16:58
Prof. Dr. Rana Kibar, özel ihtiyaçlı personelle bir araya gelerek kapsayıcı çalışma ortamını vurguladı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Engelliler Haftası kapsamında üniversitede görev yapan özel ihtiyaçlı personelle bir araya geldi. Buluşmada erişilebilir, kapsayıcı ve eşit çalışma ortamının önemi vurgulanırken, personelin talep ve önerileri de dinlendi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla üniversitede görev yapan özel ihtiyaçlı personelle bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada erişilebilir, kapsayıcı ve eşit bir çalışma ortamının önemine dikkat çekildi.

Gerçekleştirilen programda özel ihtiyaçlı personelin talep ve önerileri dinlenirken, üniversitede erişilebilirlik ve kapsayıcılık alanında yürütülen çalışmalar hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.

Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, üniversite bünyesinde her bireyin yaşamını ve çalışma şartlarını kolaylaştıracak uygulamaların geliştirilmesine önem verdiklerini belirterek, engelsiz üniversite hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Toplumsal farkındalığın yalnızca belirli gün ve haftalarla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Kibar, her bireyin eşit haklara sahip olduğu anlayışının kurum kültürünün temel değerlerinden biri olduğunu söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
