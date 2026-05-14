Engelliler Haftası\'nda Eşit Çalışma Vurgusu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla üniversitede görev yapan özel ihtiyaçlı personelle bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada erişilebilir, kapsayıcı ve eşit bir çalışma ortamının önemine dikkat çekildi.

Gerçekleştirilen programda özel ihtiyaçlı personelin talep ve önerileri dinlenirken, üniversitede erişilebilirlik ve kapsayıcılık alanında yürütülen çalışmalar hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.

Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, üniversite bünyesinde her bireyin yaşamını ve çalışma şartlarını kolaylaştıracak uygulamaların geliştirilmesine önem verdiklerini belirterek, engelsiz üniversite hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Toplumsal farkındalığın yalnızca belirli gün ve haftalarla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Kibar, her bireyin eşit haklara sahip olduğu anlayışının kurum kültürünün temel değerlerinden biri olduğunu söyledi. - MANİSA