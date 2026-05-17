Engelliler Haftası'nda Sanatla Farkındalık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Engelliler Haftası'nda Sanatla Farkındalık

Engelliler Haftası\'nda Sanatla Farkındalık
17.05.2026 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte, sanatın engelleri aşmadaki gücü vurgulandı.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen "Potansiyelin Gücü: Engelleri Sanatla Aşmak" adlı etkinlik, Eğitim Fakültesi E-Blok Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Halil Diken'in açılış konuşmasıyla başladı. Prof. Dr. Diken, konuşmasında engelliliğin bireysel bir eksiklikten ziyade toplumsal şartlar ve sunulan fırsatlarla doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Yetersizlik, bireyi engelli hale getiren asıl unsur değildir; belirleyici olan toplumun, eğitimin ve fırsatların niteliğidir. Doğru destek ve erken müdahale sağlandığında bu süreçler güçlü birer başarı hikayesine dönüşür."

Açılış konuşmasının ardından program Kayra Demirel'in müzik performansıyla devam etti. Doğuştan mutlak kulak yeteneğine sahip olan ve otizm spektrum bozukluğu tanısıyla müzik eğitimini sürdüren 18 yaşındaki Demirel, çello performansıyla dinleyicilerden büyük beğeni topladı. Program sonunda Demirel'e Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Halil Diken tarafından çiçek ve teşekkür belgesi takdim edildi.

Etkinliğin devamında ressam ve ampüte milli yüzücü Yusuf Akgün katılımcılarla buluştu. Akgün samimi ve esprili anlatımıyla yaşamında karşılaştığı zorlukları, sanatla kurduğu bağı ve üretmenin kendisi için nasıl bir güç kaynağına dönüştüğünü katılımcılarla paylaştı. Yusuf Akgün konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Hayatta herkesin başına krizler gelir ama önemli olan pes etmek değil, adım atabilmektir. Adım attıkça yoldaşlarınız çoğalır ve insan ancak üreterek gerçekten güçlenir."

Konuşmasının ardından Akgün, engellilik deneyimini daha yakından hissettirmek amacıyla gönüllü öğrencilerle kısa farkındalık etkinlikleri gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında ayrıca ressam Yusuf Akgün'ün eserlerinin yer aldığı bir sergi de açıldı. Katılımcılar, sanatçının çalışmalarını inceleme fırsatı bulurken sergi, program boyunca öğrenciler ve davetliler tarafından yoğun ilgi gördü. Programın sonunda Akgün'e, katkılarından dolayı Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Veda Aslım Yetiş tarafından teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi.

Programın kapanışında etkinliğin düzenlenmesinde görev alan Dr. Öğr. Üyesi Gökhan İnce, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Doğmuş ve Araştırma Görevlisi Hülya Ceren Kütük'e, Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Volkan Şahin tarafından teşekkür belgeleri sunuldu. Ayrıca organizasyon sürecinde aktif görev alan Engelsiz Anadolu Kulübü üyelerine de katkılarından dolayı teşekkür edilerek belgeleri takdim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Eğitim, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Engelliler Haftası'nda Sanatla Farkındalık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

15:54
Xabi Alonso, İngiliz devinin başına geçti
Xabi Alonso, İngiliz devinin başına geçti
15:21
Tekirdağ Çorlu’da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
14:54
Elleri ve üstü kan içindeydi Konya’daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi
Elleri ve üstü kan içindeydi! Konya'daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi
14:50
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi hayatını kaybetti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
14:25
Polisin dikkati suikastı önledi Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
Polisin dikkati suikastı önledi! Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
14:17
Savaşta bir ilk BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 16:49:24. #7.13#
SON DAKİKA: Engelliler Haftası'nda Sanatla Farkındalık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.