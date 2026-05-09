Engelsiz Üniversite Toplantısı Karabük'te - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Engelsiz Üniversite Toplantısı Karabük'te

Engelsiz Üniversite Toplantısı Karabük\'te
09.05.2026 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KBÜ'de YÖK Engelsiz Üniversite Ödülleri ve erişilebilirlik konuları masaya yatırıldı.

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) düzenlenen toplantıda, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Engelsiz Üniversite Ödülleri başvuru süreçleri ve erişilebilirlik çalışmaları ele alındı.

Karabük Üniversitesi'nde gerçekleştirilen programda, engelsiz kampüs uygulamalarının yaygınlaştırılması ve erişilebilirlik standartlarının geliştirilmesi değerlendirildi.

KBÜ'de gerçekleştirilen toplantıda, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından engelli bireylerin üniversite yaşamına tam ve etkin katılımını desteklemek amacıyla verilen "Engelsiz Üniversite Bayrakları" ve "Engelsiz Program Nişanları" hakkında katılımcılara bilgi aktarıldı.

Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni, toplantının erişilebilirlik çalışmalarının geliştirilmesi ve bu alandaki farkındalığın artırılması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Engelliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsa Özkan ise merkezin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Özkan, eğitimde erişilebilirlik (Yeşil Bayrak), mekanda erişilebilirlik (Turuncu Bayrak), sosyo-kültürel faaliyetlerde erişilebilirlik (Mavi Bayrak) ile Engelsiz Program Nişanı başlıklarında sürdürülen uygulamaları anlattı.

Dr. Ekrem Karakaya Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya dekanlar, müdürler, akademik ve idari personel ile engelli öğrenci danışmanları katıldı.

Programda ayrıca üniversite genelinde erişilebilirlik standartlarının yükseltilmesi, kapsayıcı uygulamaların yaygınlaştırılması ve engelsiz kampüs vizyonunun güçlendirilmesi hedefleri üzerinde duruldu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Engelliler, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Engelsiz Üniversite Toplantısı Karabük'te - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilecik’te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı Bilecik'te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı
UEFA’dan Fenerbahçe’ye ceza Rakam öyle böyle değil UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza! Rakam öyle böyle değil
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Urfa’da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü Urfa'da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü
Seçim ateşini yaktı Aziz Yıldırım’dan derneklere ve taraftarlara çağrı Seçim ateşini yaktı! Aziz Yıldırım'dan derneklere ve taraftarlara çağrı
Rapçi Çakal imajını değiştirdi, gören tanıyamadı Rapçi Çakal imajını değiştirdi, gören tanıyamadı

15:35
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
15:34
Icardi maçtan sonra tası tarağı toplayıp gidiyor Galatasaray’da bir dönem sona erdi
Icardi maçtan sonra tası tarağı toplayıp gidiyor! Galatasaray'da bir dönem sona erdi
14:55
Cesedi yakılan Kübra’ya veda Baba cenazede bir kişinin daha adını verdi
Cesedi yakılan Kübra'ya veda! Baba cenazede bir kişinin daha adını verdi
14:21
Daha 32 yaşındaydı Yediği mantar hamile kadının sonu oldu
Daha 32 yaşındaydı! Yediği mantar hamile kadının sonu oldu
14:12
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
13:53
Sadettin Saran’dan canlı yayında tartışma yaratan hareket
Sadettin Saran'dan canlı yayında tartışma yaratan hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 15:46:35. #7.12#
SON DAKİKA: Engelsiz Üniversite Toplantısı Karabük'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.