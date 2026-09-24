Erasmus+ ve Orhun öğrencilerine Anadolu Üniversitesi'nde oryantasyon düzenlendi - Son Dakika
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Erasmus+ ve Orhun öğrencilerine Anadolu Üniversitesi'nde oryantasyon düzenlendi

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Erasmus+ ve Orhun öğrencilerine Anadolu Üniversitesi\'nde oryantasyon düzenlendi
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Anadolu Üniversitesi'nde 2026-2027 Güz Dönemi Erasmus+, Orhun değişim programları ve iş birliği protokolleri kapsamında gelen öğrencilere oryantasyon toplantısı düzenlendi. Öğrenci Merkezi'ndeki toplantıda ESN Anadolu tanıtıldı, program kampüs gezisiyle sona erdi.

Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "2026-2027 Akademik Yılı Güz Dönemi Erasmus+ Programı, Orhun Değişim Programı ve İkili İş Birliği Protokolleri kapsamında gelen öğrenciler için oryantasyon toplantısı Öğrenci Merkezi Nasrettin Hoca Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Gamze Alper Şişman şunları söyledi:

"Hepinizi burada görmek gerçekten çok güzel. Sizleri üniversitemizde ve Eskişehir'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Değerli ortaklarımızla gerçekleştirdiğimiz Erasmus+ ve Orhun değişim anlaşmaları ile uluslararası iş birliği protokolleri sayesinde, bugün burada değişim öğrencisi olarak bulunuyorsunuz. Hangi program kapsamında gelmiş olursanız olun, Anadolu Üniversitesi'nde geçireceğiniz zamanın hem akademik hem de kişisel açıdan sizler için verimli, keyifli ve güzel bir deneyim olmasını diliyorum. Burada bulunduğunuz süre boyunca herhangi bir yardıma veya yönlendirmeye ihtiyaç duyarsanız, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Çünkü biliyorsunuz, bizler sizin için buradayız. Tekrar Anadolu Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Hepinize çok güzel bir değişim dönemi diliyorum."

ESN Anadolu ekibinden kapsamlı sunum

Açılış konuşmasının ardından ESN Anadolu Kulüp Başkanı Batuhan Demirgüneş, gerçekleştirdiği sunumla Erasmus Student Network'ün yapısını ve ESN Anadolu'nun yürüttüğü çalışmaları gelen öğrencilere tanıttı. Programın devamında ESN Anadolu Yönetim Kurulu üyeleri de sorumluluk alanlarına dair bilgilendirmelerde bulundu: ESN Anadolu Başkan Yardımcısı Fatma Nur Petekçi, başkan yardımcılığı birimini ve üstlendiği rolleri tanıttı. Etkinlik Koordinatörleri Zehra Sancaklı ve Oğuzhan Oğuz dönem boyunca gerçekleştirilmesi planlanan sosyal, kültürel odaklı etkinlikler hakkında detaylı bilgiler verdi. Sosyal Medya Sorumlusu Rabia Can ise kulübün dijital mecralardaki iletişim süreçlerini ve duyuru kanallarını aktardı.

Sunumlarda uluslararası öğrencilerin adaptasyon sürecini kolaylaştıran ESN'in "öğrenciden öğrenciye destek" ilkesine vurgu yapılırken; kültürel değişim faaliyetleri ve dönem içi etkinlik takvimi paylaşıldı. Oryantasyon programı, öğrencilere ikramların ardından Anadolu Üniversitesi kampüs gezisi ile sona erdi.

Toplantıya Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Gamze Alper Şişman, Değişim Programları Gelen Öğrenci Sorumlusu Ayşe Tuğba Ayrancı, Uluslararası İlişkiler Birimi Eurodesk Sorumlusu Yeliz Gür, Erasmus Student Network (ESN) üyeleri ile değişim öğrencileri katıldı.

Kaynak: İHA
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