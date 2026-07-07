Erciyes Üniversitesi'nde Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika
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Erciyes Üniversitesi'nde Mezuniyet Coşkusu

Erciyes Üniversitesi\'nde Mezuniyet Coşkusu
07.07.2026 10:22
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ERÜ Ziraat Fakültesi, 2025-2026 döneminde 67 öğrenci mezun etti. Törende Rektör önemli mesajlar verdi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Ziraat Fakültesi 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 15. dönem mezunlarını verdi. Gerçekleştirilen mezuniyet töreninde 67 öğrenci mezun oldu.

Sabancı Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Şahan ile akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve konserin ardından törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Ziraat Fakültesi'nin eğitim-öğretim ve araştırma alanlarında ERÜ'nün önemli fakültelerinden olduğunu söyledi.

Konuşmasında mezun olan öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti:

"Mesleğinizde her daim gelişmeye, her daim yenilenmeye ve kendinizden söz ettirmeye gayret edin. Seçilen kavramlarını da hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Seçen olmanız son derece önemlidir. Mesleğinizdeki bu becerinizi artırdığınız sürece bu durumla hayatınızda çok sık karşılaşacaksınız. Lütfen Erciyes Üniversitesi'ni, Kayseri'yi hiçbir zaman unutmayın. Bu aidiyet duygusu içerisinde hareket etmeniz bizler için son derece önemlidir."

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Şahan ise konuşmasında mezun öğrencileri tebrik etti. Dekan Prof. Dr. Şahan, "Kıymetli mezunlarımız, sizler artık Türk tarım sektörünün birer neferisiniz. Sizlerden beklentimiz bilimin ışığında, öğrendiklerimizi, edindiğimiz bilgilerin ışığında, üniversitemizi, aldığınız eğitimi, aile kültürünüzü en güzel şekilde yansıtmanız olacak" dedi.

Konuşmaların ardından tören, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı dönem birincisi Arif Uğur Tüysüz'ün mezuniyet kütüğüne plaket çakması ve mezun öğrencilere diplomalarının verilmesi ve mezuniyet pastasının kesilmesinin ardından son buldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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