Erciyes Üniversitesi\'nde Mezuniyet Coşkusu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hukuk Fakültesi 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı 19. Dönem mezunlarını verdi. Program kapsamında 208 öğrenci mezun oldu.

Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet törenine ERÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Adıgüzel, akademisyenler ve veliler katıldı. Üniversite ve fakültenin tanıtım videolarının izlenmesinin ardından törenin açılış konuşmasını yapan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Burak Adıgüzel, mezun öğrencilere nasihatlerde bulunarak; "Bugün burada alacağınız diploma, omuzlarınıza tıpkı Erciyes Dağı gibi ağır bir sorumluluk yüklüyor. Sizler artık toplumun vicdanı, adaletin sarsılmaz terazisi olmak zorundasınız. Meslek hayatınız boyunca sistemin karmaşıklığı içinde yorulduğunuzu hissettiğinizde hukukun kadim bilgelerinin sözleri size fener olsun. Mezunlarım; birazdan kepleri fırlatıp mezuniyetin tüm coşkusunu kutlayacaksınız. Hukukçu cübbesinin iki çok önemli özelliği vardır; bu husus aslında defalarca önümüze gelmiştir ama bu kürsüden bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Cübbenin cebi yoktur; adaletin satın alınamayacağını, vicdanın paha biçilmez olduğunu simgeler. Cübbenin düğmesi yoktur; çünkü adalet kimsenin, hiçbir gücün önünde iliklenmez. Sizler; Erciyes'in zirvesinde kışın esen rüzgarı görmüş, 19. dönem mezunlarımızsınız. Adaleti tecelli ettirirken tıpkı o rüzgar gibi keskin, kararlı ve sarsıcı olun" dedi.

"Hukukun üstünlüğünü şiar edinen milletler daima güçlü ve payidar kalmıştır"

ERÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Cevdet Kırpık ise; "Üniversitemizin bugün ulaştığı bilimsel üretkenliği, akademik kalitesi ve ulusal düzeydeki saygınlığıyla Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri durumundadır. Bu büyük gücü ve prestijli yapıyı oluşturan fakültemizin, fakültelerimiz içerisinde şüphesiz köklü geçmiş ve seçkin akademik kadrosuyla hukuk fakültemiz en önde gelmektedir. Adaletin ve hukukun evrensel ilkelerini rehber edinen fakültemiz, üniversitemizin marka değerini her geçen gün daha da artırmaktadır. Bu parlak tablonun arkasında çok büyük emek ve fedakarlık vardır. Kıymetli ailelerimize ve onları modern hukukun ilkeleriyle donatırken meslek ahlakını aşılayan değerli hocalarımıza şunlarımı sunuyorum. Bugün aldığınız diplomalarla bir meslek sahibi olmanın yanında toplumun en kutsal değerlerinden biri olan adaleti tecelli ettirme sorumluluğunu da üstlenmiş oluyorsunuz. Tarih göstermiştir ki; hukukun üstünlüğünü şiar edinen milletler daima güçlü ve payidar kalmıştır" diyerek mezun öğrencileri tebrik etti.

Konuşmaların ardından fakülte birincisi Nurgül Öztürk, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Dereceye giren öğrencilerin ödüllerini almasının ardından mezun öğrenciler kep atma sevinci yaşadı. - KAYSERİ