Erfelek'te ilkokul öğrencilerine Yeşilay'dan bağımlılık farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika
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Erfelek'te ilkokul öğrencilerine Yeşilay'dan bağımlılık farkındalık eğitimi verildi

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Erfelek\'te ilkokul öğrencilerine Yeşilay\'dan bağımlılık farkındalık eğitimi verildi
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Sinop Erfelek'te Atatürk İlkokulu'nda öğrencilere bağımlılıkla mücadele farkındalık eğitimi düzenlendi. Yeşilay Sinop Şubesi ve Genç Yeşilay gönüllülerinin katıldığı programda çocuklara sağlıklı yaşam ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmanın önemi anlatıldı.

Sinop'un Erfelek ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik bağımlılıkla mücadele farkındalık eğitimi düzenlendi.

Yeşilay Sinop Şubesi ve Genç Yeşilay gönüllüleri, Erfelek Atatürk İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Gerçekleştirilen program kapsamında çocuklara Yeşilay sevgisi aşılanırken, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi anlatıldı ve bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturulması hedeflendi. Gönüllü gençlerin katılımıyla yürütülen etkinlikte, çocukların erken yaşta sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarının yanı sıra zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarının önemi vurgulandı.

Program, gönüllülerin öğrencilerle gerçekleştirdiği eğitici ve farkındalık artırıcı faaliyetlerin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkErfelekSağlıkEğitimSinopSon Dakika

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