Erzincan’da 380 öğrenci ve öğretmene güvenlik eğitimi verildi

Erzincan’da 380 öğrenci ve öğretmene güvenlik eğitimi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 lisede öğrenim gören 380 öğrenci ve öğretmene yönelik güvenlik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.
Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 lisede öğrenim gören 380 öğrenci ve öğretmene yönelik güvenlik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.
Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mustafa Doğan Anadolu Lisesi ve Ertuğrulgazi Anadolu Lisesinde eğitim düzenlendi.
Gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetlerinde öğrencilere kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri, okul polisinin görevleri, güvenli internet kullanımı, siber güvenlik, hırsızlık ve dolandırıcılık konularında bilgi verildi.
Faaliyetle öğrencilerin güvenlik konusundaki farkındalıklarının artırılması ve karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçli hareket etmelerinin sağlanması hedeflendi.
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