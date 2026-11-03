Erzincan\'da COP31 çevre yarışmasının il birincisi Ulalar Anadolu Lisesi oldu

Erzincan'da COP31 çevre yarışmasının il birincisi Ulalar Anadolu Lisesi olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da COP31 kapsamında düzenlenen Tabiat ve Yaşanabilir Çevre Bilgi Yarışması'na kentteki 10 okul katıldı. İki etap ve il finaliyle yapılan yarışmada Ulalar Anadolu Lisesi il birincisi oldu.
Erzincan'da, ortaöğretim öğrencilerinin çevre ve iklim konularındaki bilgi ve farkındalık düzeylerini artırmak amacıyla "Tabiat ve Yaşanabilir Çevre Bilgi Yarışması" gerçekleştirildi.
Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, COP31 kapsamında düzenlenen yarışmaya kentteki 10 okul katıldı.
Tabiatın ve yaşanabilir çevrenin korunması, iklim değişikliği, sürdürülebilir yaşam, biyoçeşitlilik, enerji, su, atık yönetimi ve iklim politikaları konularında öğrencilerin bilgilerini ölçmeyi amaçlayan yarışma, iki etap ve il finali şeklinde yapıldı.
Yarışmada Ulalar Anadolu Lisesi il birincisi oldu.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yarışmaya katılan öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Kaynak: İHA
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