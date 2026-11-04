Erzincan'da eczacılık fakültesi öğrencileri törenle beyaz önlüklerini giydi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Erzincan'da eczacılık fakültesi öğrencileri törenle beyaz önlüklerini giydi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan\'da eczacılık fakültesi öğrencileri törenle beyaz önlüklerini giydi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Erzincan'da Eczacılık Fakültesince düzenlenen 2026-2027 Akademik Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni'nde öğrenciler beyaz önlüklerini giydi. Törenin ardından 'Eczacılıkta Gelecek ve Deneyim Perspektifi' panelinde mesleğin geleceği ve deneyimler değerlendirildi.

Erzincan'da üniversite öğrencileri için 2026-2027 Akademik Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenlendi.

Eczacılık Fakültesince Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene, Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, akademisyenler, eczacı odalarının temsilcileri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, üniversite ve fakültenin tanıtım videoları gösterildi, müzik dinletisi sunuldu.

Törende konuşan birinci sınıf öğrencisi Can Ahmet Özdemir, 56. Bölge Erzincan Eczacı Odası Başkanı Burak Sarıkaya, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öztekin Algül ve Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, öğrencilere hitap etti.

Konuşmaların ardından öğrenciler, mesleki yolculuklarının simgesi olan beyaz önlüklerini giydi.

Törenin ardından "Eczacılıkta Gelecek ve Deneyim Perspektifi" başlıklı panel düzenlendi.

Panelde Türk Eczacıları Birliği 44. Dönem Merkez Heyeti Üyesi Alper Pehlivanlı, Antalya Eczacı Odası Başkanı Mustafa Çelebi ve Trabzon Eczacı Odası Başkanı Erhan Başer, eczacılık mesleğinin geleceği ve mesleki deneyimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
ErzincanGüncelEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump seçimleri kaybetti Şimdi ailesi için zor günler kapıda Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
Okan Buruk hakkında sürpriz aşk iddiası İkisini o isim tanıştırmış Okan Buruk hakkında sürpriz aşk iddiası! İkisini o isim tanıştırmış
Trump’ın seçim hezimeti sonrası Rusya’dan ilk yorum Trump'ın seçim hezimeti sonrası Rusya'dan ilk yorum
474 milyon dolar harcayan Elon Musk’tan seçim sonrası olay sözler 474 milyon dolar harcayan Elon Musk'tan seçim sonrası olay sözler
Tartışma yaratan görüntü Bir yanda milyonluk konutlar, bir yanda yılkı atları Tartışma yaratan görüntü! Bir yanda milyonluk konutlar, bir yanda yılkı atları
18:10
Haberler.com Washington Temsilcisi canlı aktardı Trump’tan sonra seçimin en büyük kaybedeni o oldu
Haberler.com Washington Temsilcisi canlı aktardı! Trump'tan sonra seçimin en büyük kaybedeni o oldu
18:03
Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi
Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi
17:48
İstanbul’da sağanak kabusu Duraklar doldu taştı, en fazla yağmur Üsküdar’a yağdı
İstanbul'da sağanak kabusu! Duraklar doldu taştı, en fazla yağmur Üsküdar'a yağdı
17:31
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı
15:47
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
15:46
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 18:20:38. #.0.2#
SON DAKİKA: Erzincan'da eczacılık fakültesi öğrencileri törenle beyaz önlüklerini giydi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android