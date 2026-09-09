Erzincan'da eğitimcilerle buluşan Vali Aydoğdu rol model olmayı vurguladı - Son Dakika
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Erzincan'da eğitimcilerle buluşan Vali Aydoğdu rol model olmayı vurguladı

Erzincan\'da eğitimcilerle buluşan Vali Aydoğdu rol model olmayı vurguladı
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi ildeki eğitim yöneticileriyle bir araya geldi. Aydoğdu, öğrencilere iyi rol model olunması gerektiğini belirterek, çocukların davranışlarının ardındaki hikayelerin anlaşılmasını ve ihtiyaç halinde ev ziyaretleri yapılmasını istedi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kentte görev yapan eğitim yöneticileriyle bir araya geldi.

Vali Aydoğdu başkanlığında düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri ile kent genelindeki okul müdürleri ve müdür yardımcıları katıldı.

Programda konuşan Aydoğdu, öğrencilerin ve gençlerin yetişkinlerin sözlerinden çok davranışlarına baktığını belirterek eğitimcilerin öğrencilere iyi birer rol model olması gerektiğini söyledi.

Aydoğdu, "Çocuklarımız söze değil, davranışlarımıza, hayatımıza bakıyor. Onlara iyi birer rol model olmak için söylediklerimizle yaptıklarımızın birbiriyle örtüşmesi lazım." dedi.

Bir yöneticinin en önemli dosyasının öğrencinin kendisi olduğunu ifade eden Aydoğdu, çocukların davranışlarının ardındaki hikayelerin anlaşılması gerektiğini vurguladı.

Çocukların yaşadığı sorunların yalnızca okul ortamıyla sınırlı değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Aydoğdu, ihtiyaç halinde öğrencilerin evlerinin ziyaret edilerek kendilerine yalnız olmadıklarının hissettirilmesini istedi.

Aydoğdu, eğitimcilerin özverili çalışmalarının toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Eğitim neferlerimizin gösterdiği özveri ve gayret, toplumumuzun en büyük gücüdür. Çocuklarımızın yetişmesinde gece gündüz demeden emek veren, geleceğimizi inşa eden tüm öğretmenlerimizin her daim yanındayız."

Programın sonunda Aydoğdu, eğitim camiasına yeni eğitim-öğretim yılında başarı dileyerek dönemin hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Erzincan'da eğitimcilerle buluşan Vali Aydoğdu rol model olmayı vurguladı - Son Dakika

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