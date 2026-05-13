İtfaiye personeline yönelik eğitimler sürüyor

13.05.2026 19:08  Güncelleme: 19:11
Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD ve Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle, itfaiye personeline yönelik çeşitli eğitim programları düzenliyor. Eğitimler, afet farkındalığı, yangın güvenliği ve ilk yardım konularını kapsıyor.

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeline yönelik eğitim programlarının devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, AFAD Erzincan İl Müdürlüğü tarafından, İtfaiye Müdürlüğü Hafif Seviye Kentsel Arama Kurtarma Amirliği personeline akreditasyon eğitimleri kapsamında haberleşme, navigasyon, temel kampçılık, afet farkındalık, yangın ve tehlikeli maddeler konularında eğitim veriliyor.

Öte yandan Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Birimi tarafından müdürlüğün eğitim salonlarında ilk yardım eğitimleri düzenleniyor.

Eğitimlerde, personelin acil durumlarda daha hızlı ve etkili müdahalede bulunabilmesi amacıyla temel ilk yardım uygulamaları, hasta ve yaralıya yaklaşım yöntemleri ile hayati müdahale teknikleri uygulamalı olarak anlatılıyor.

Kurumlar arası iş birliğiyle yürütülen programlarla, personelin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ile afet ve acil durumlara hazırlık kapasitesinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

