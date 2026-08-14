Erzincan'da Öğrencilere Güvenlik Eğitimi
Erzincan'da 1215 öğrenciye güvenlik, internet ve acil çağrı bilgilendirmesi yapıldı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, yaz dönemi boyunca Kur'an kurslarında eğitim gören bin 215 öğrenciye yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.
Erzincan İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarını ziyaret eden ekipler, öğrencilere 112 Acil Çağrı Hattı'nın doğru kullanımı, güvenli internet kullanımı, trafik güvenliği ve genel güvenlik konularında bilgi verdi.
Eğitimlerde öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlendirilmesi amaçlanırken, konuya ilişkin bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.
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