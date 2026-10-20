Erzincan'da ÖSYM sınavları için koordinasyon toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Erzincan'da ÖSYM sınavları için koordinasyon toplantısı düzenlendi

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Erzincan\'da ÖSYM sınavları için koordinasyon toplantısı düzenlendi
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Erzincan'da ÖSYM sınavlarının uygulama süreçlerini değerlendirmek üzere İl Sınav Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Toplantıda sınavların güvenli ve sorunsuz yürütülmesi için kurumların görevleri, güvenlik tedbirleri ve koordinasyon ele alındı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Erzincan'da gerçekleştirilecek sınavların uygulama süreçlerinin değerlendirilmesi amacıyla İl Sınav Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) gerçekleştirilen toplantıya, Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Emre Sazlı, ÖSYM İl Sınav Koordinatörü Prof. Dr. Ayhan Döner, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Can Altundarak, İl Emniyet Müdürü Esat Feryadi Doköz, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Vahap Yılmaz katıldı.

Toplantıda, Erzincan'da yapılacak ÖSYM sınavlarının güvenli, düzenli ve sorunsuz şekilde yürütülmesine yönelik hazırlıklar ele alındı.

Sınav süreçlerinde ilgili kurumların görev ve sorumlulukları, alınacak güvenlik tedbirleri ve kurumlar arası koordinasyon konularının değerlendirildiği toplantıda, katılımcılar görüş alışverişinde bulundu.

Toplantı, sınavların sağlıklı şekilde yürütülmesine yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
ErzincanGüvenlikGüncelEğitimÖSYMSon Dakika

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