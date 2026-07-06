Erzincan'da Sağlık Alanında Eğitim - Son Dakika
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Erzincan'da Sağlık Alanında Eğitim

Erzincan\'da Sağlık Alanında Eğitim
06.07.2026 10:07
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Öğrenciler, hasta bakımında teori ve uygulama ile sağlık sektörüne hazırlanıyor.

Erzincan'daki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı öğrencileri, teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı dersler ve hastane stajlarıyla sağlık sektörüne hazırlanıyor.

Okulun Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı'nda eğitim gören öğrenciler, hasta ve yaşlı bakımına yönelik temel uygulamaları önce atölyelerde bulunan hasta maketleri üzerinde öğreniyor. Daha sonra kentteki hastanelerde yaptıkları stajlarla mesleki deneyim kazanıyor.

İnsan odaklı eğitim programı kapsamında öğrencilere hasta bakımı, yaşlı bireylerin günlük yaşamlarının desteklenmesi, temel sağlık uygulamaları ve iletişim becerileri konularında eğitim veriliyor.

Bu süreçte öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerinin yanı sıra hasta ve yaşlı bireylerle doğru iletişim kurmanın önemini de öğreniyor.

Eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, kamu kurumları, hastaneler, huzurevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışma imkanı elde ediyor.

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alan Şefi Münevver Demirdaş Arslan, eğitimlerin teorik ve uygulamalı olarak yürütüldüğünü belirtti.

Okul Müdürü Savaş Yılmaz da öğrencilerin dört yıllık eğitim sürecinde teorik bilgilerin yanı sıra uygulama eğitimi aldığını söyledi.

Atölyelerde bire bir hasta maketleri bulunduğunu ifade eden Yılmaz, "Öğrencilerimiz tüm uygulamaları önce bu maketler üzerinde öğreniyor. Daha sonra Erzincan'daki hastanelerde staj yaparak iş başında gözlem ve uygulama imkanı buluyor." dedi.

Sağlık alanında çalışmanın yalnızca teknik bilgiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Yılmaz, "Vicdan ve merhamet bizim temel ilkelerimiz. Bunlar olmadan insana bakamaz, insana dokunamazsınız. Bu mesleği yapacak kişilerin sabırlı olması ve insanlarla iletişiminin güçlü olması gerekir." diye konuştu.

Öğrenciler de eğitim sürecinde edindikleri bilgi ve deneyimlerle insanların yaşamına dokunabilmenin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan, Sağlık, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Erzincan'da Sağlık Alanında Eğitim - Son Dakika

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