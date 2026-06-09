Erzincan\'da Sağlıklı Nesil Yarışması Ödül Töreni

Erzincan'da, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması" kapsamında il birincisi olan öğrenciler için ödül töreni gerçekleştirildi.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen törende, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde edebi eser ve görsel eser kategorilerinde birinci olan öğrencilere ödülleri verildi.

Edebi eser kategorisinde ilkokul düzeyinde Sare Özdemir, ortaokul düzeyinde Atakan Ömer Korkut ve lise düzeyinde Sevilay Neslinur Ersoy il birincisi oldu.

Görsel eser kategorisinde ise ilkokul düzeyinde Gökçe Turak, ortaokul düzeyinde Derin Su Tanoğlu ve lise düzeyinde Rabia Sude Budak birincilik elde etti.

Öğrencilere ödülleri, Hacı Ömer Kartal tarafından takdim edildi.

Törene İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hacı Ahmet Geçen, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Erzincan Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Şevki Söğütlüpınar ile okul müdürleri katıldı.

Programda ayrıca yarışmanın il düzeyindeki koordinasyon ve organizasyon çalışmalarına katkı sağlayan Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şefi Murat Uçarkuş ile Asena Gömbe'ye başarı belgeleri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Kartal, törende yaptığı konuşmada öğrencileri ve emeği geçen eğitimcileri tebrik ederek, sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılmasına katkı sunan çalışmaların önemine dikkat çekti.

Ödül töreni, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - ERZİNCAN