Eğitimde aile ve okul iş birliği vurgulandı

Erzincan'da "Velilerimizle Buluşma" programı düzenlendi.

Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan'da düzenlenen "Velilerimizle Buluşma" programında velilerle bir araya geldi. İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu da katıldı.

Programda konuşan Vali Aydoğdu, gençlerin kültür ve değerleri yaşayarak öğrenmesinin önemine işaret ederek, "Evlatlarımızın bu toprakların ruhunu ve kadim medeniyetimizin izlerini hissederek öğrenmesi temel önceliğimiz. Bunu ancak birlikte başarabiliriz." dedi.

Eğitimin sadece okulda sınırlı olmadığını vurgulayan Aydoğdu, ailelerin çocukların gelişiminde kritik rol üstlendiğini belirterek, akademik başarının yanı sıra değerler eğitiminin de önemine dikkat çekti.

Öğretmenlerin eğitim sistemindeki önemine de değinen Aydoğdu, velilerin öğretmenlere destek vermesinin çocukların geleceği açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Program, velilere teşekkür edilmesi ve görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - ERZİNCAN