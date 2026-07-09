Erzincan'da Yaz Kur'an Kursu Uygulaması Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan'da Yaz Kur'an Kursu Uygulaması Başlıyor

Erzincan\'da Yaz Kur\'an Kursu Uygulaması Başlıyor
09.07.2026 08:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da ilk kez yatılı Yaz Kur'an Kursu uygulaması, kız ve erkek öğrencilere yönelik başlatıldı.

Erzincan'da bu yıl ilk kez biri kız, diğeri erkek öğrencilere yönelik olmak üzere iki Yaz Kur'an Kursu'nda yatılı eğitim uygulaması başlatıldı.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni uygulamayla öğrencilerin Kur'an-ı Kerim ile daha fazla vakit geçirmeleri, manevi gelişimlerinin desteklenmesi ve eğitimlerini daha verimli bir ortamda sürdürmeleri amaçlanıyor.

İl Müftüsü Dr. İsmail Fakirullahoğlu, yatılı olarak eğitim verilen Yaz Kur'an Kurslarını ziyaret ederek sınıfları gezdi, öğrencilerle sohbet etti ve kurs öğreticileriyle bir araya geldi.

Kurslarda yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Fakirullahoğlu, öğrencilerin heyecanına ortak olurken, öğreticilerle de kursların işleyişi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fakirullahoğlu, yatılı Yaz Kur'an Kursu uygulamasının hayırlı olmasını temenni ederek, kurslarda görev yapan öğreticilere ve çocuklarını kurslara emanet eden ailelere teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Erzincan, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Erzincan'da Yaz Kur'an Kursu Uygulaması Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
NATO Zirvesi’nde ikinci gün Liderlerin masasında 4 kritik başlık var NATO Zirvesi'nde ikinci gün! Liderlerin masasında 4 kritik başlık var
Otoyolda emniyet şeridinde duran TIR’a otomobil çarptı: 2 ölü Otoyolda emniyet şeridinde duran TIR'a otomobil çarptı: 2 ölü
Netanyahu: Türkiye’ye F-35 satışı Orta Doğu’da güç dengesini yok eder Netanyahu: Türkiye'ye F-35 satışı Orta Doğu'da güç dengesini yok eder
NATO Zirvesinde sıra dışı olay Çift başlılık Ankara’ya uzandı NATO Zirvesinde sıra dışı olay! Çift başlılık Ankara'ya uzandı
Trump’a yakın isimden çarpıcı U dönüşü Türkiye karşıtlığı bir anda rafa kalktı Trump'a yakın isimden çarpıcı U dönüşü! Türkiye karşıtlığı bir anda rafa kalktı

08:13
Trump’tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim
Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim
07:38
Meloni’nin Trump sorusu öncesi verdiği ilk tepki dikkat çekti
Meloni'nin Trump sorusu öncesi verdiği ilk tepki dikkat çekti
07:21
Trump imzayı attı, kara sayfa kapandı Komşu 47 yıllık lekeden kurutuluyor
Trump imzayı attı, kara sayfa kapandı! Komşu 47 yıllık lekeden kurutuluyor
07:10
Orta Doğu’da gerilim tırmandı Petrol yükseldi, altın da yükselişe geçti
Orta Doğu'da gerilim tırmandı! Petrol yükseldi, altın da yükselişe geçti
07:05
Hamaney’e yakın medya Trump’ı hedef aldı İmzası yılana dönüştü
Hamaney'e yakın medya Trump'ı hedef aldı! İmzası yılana dönüştü
06:41
ABD 90 askeri hedefi vurdu, İran’dan Kuveyt ve Bahreyn’deki üslere misilleme geldi
ABD 90 askeri hedefi vurdu, İran'dan Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere misilleme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 08:25:46. #7.13#
SON DAKİKA: Erzincan'da Yaz Kur'an Kursu Uygulaması Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.