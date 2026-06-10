Erzincan Fen Lisesi Futbol Takımı Türkiye finalleri yolunda

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Türkiye Gençlik Vakfı tarafından düzenlenen GENÇLİG 2026 Liseler Arası Futbol Turnuvası'nda bölge şampiyonu olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan Erzincan Fen Lisesi Futbol Takımı ile bir araya geldi.

Valilikte gerçekleştirilen buluşmaya Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Akın Levent ve ilgili kurum amirleri de katıldı.

Türkiye genelinde 5 bin 500 takımın mücadele ettiği turnuvada bölge birincisi olarak önemli bir başarıya imza atan öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet eden Vali Aydoğdu, elde edilen başarıdan dolayı takımı tebrik etti.

Erzincan'ın spor altyapısına ve okul sporlarındaki başarılarına dikkat çeken Aydoğdu, kentin son iki yıldır okul sporlarında Türkiye birincisi olduğunu belirterek, Erzincan Fen Lisesinin akademik başarılarının yanı sıra sportif alandaki performansıyla da örnek bir kurum olduğunu ifade etti.

Vali Aydoğdu, öğrencilerin başarısında emeği bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür, okul yöneticileri ve öğretmenler ile turnuvayı düzenleyen Türkiye Gençlik Vakfı yöneticilerine ve Erzincan İl Temsilcisi Ali Ersü'ye teşekkür etti.

Aydoğdu, 13 Haziran'da gerçekleştirilecek Türkiye finallerinde Erzincan Fen Lisesi Futbol Takımı'na başarı dileklerini iletti. - ERZİNCAN