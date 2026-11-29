Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu (MTSK) Direksiyon Eğitimi Dersi Uygulama Sınavlarını ziyaret edip incelemelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, sınav alanında incelemeler yapıp yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldıktan sonra sürücü adayları ve usta öğreticilerle bir araya geldi. Sınav sürecine dair görüş ve değerlendirmelerde bulunan Ekici, trafikte güvenli sürüşün, trafik bilincinin ve kurallara uyulmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Ziyarette bilinçli ve sorumluluk sahibi sürücülerin yetiştirilmesinin önemine vurgu yapıldı. Müdür Ekici, görev başındaki usta öğreticiler ile sınav görevlilerine çalışmalarında kolaylıklar diledi; ehliyet almak için ter döken sürücü adaylarına ise başarılar temenni etti.