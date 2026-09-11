Erzurum'da yeni eğitim yılı hazırlıkları İl Milli Eğitim Müdürlüğünde masaya yatırıldı - Son Dakika
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Erzurum'da yeni eğitim yılı hazırlıkları İl Milli Eğitim Müdürlüğünde masaya yatırıldı

Erzurum\'da yeni eğitim yılı hazırlıkları İl Milli Eğitim Müdürlüğünde masaya yatırıldı
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İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme toplantısında yöneticilerle bir araya geldi. Toplantıda uyum haftası, okul güvenliği, temizlik ve Maarif Modeli çalışmaları ele alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileriyle bir araya gelerek yeni eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda; uyum haftası çalışmaları, okulların eğitim öğretime hazırlık süreçleri, okul güvenliği ve temizliği, eğitim ortamlarının niteliğinin artırılması ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Birimlerin yürüttüğü çalışmalar hakkında yöneticilerden bilgi alan İl Müdürü Süleyman Ekici, sahadaki ihtiyaçların yakından takip edilmesinin, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda "Yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerimizin daha nitelikli eğitim ortamlarında yetişmeleri, öğretmenlerimizin çalışmalarının desteklenmesi ve eğitim hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi amacıyla gerçekleştirilecek çalışmalar istişare edildi" denildi.

Kaynak: İHA

Erzurum, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Erzurum'da yeni eğitim yılı hazırlıkları İl Milli Eğitim Müdürlüğünde masaya yatırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da yeni eğitim yılı hazırlıkları İl Milli Eğitim Müdürlüğünde masaya yatırıldı - Son Dakika
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