Erzurum İl Emniyeti, Hemşirelik Fakültesi öğrencilerine terörle mücadele sunumu yaptı - Son Dakika
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Erzurum İl Emniyeti, Hemşirelik Fakültesi öğrencilerine terörle mücadele sunumu yaptı

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Erzurum İl Emniyeti, Hemşirelik Fakültesi öğrencilerine terörle mücadele sunumu yaptı
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Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencilerine radikal yapılar ve sosyal medya konusunda bilgilendirme sunumu yaptı. Gençlere gerektiğinde 'Hayır' diyebilmeleri anlatıldı; broşür ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinde öğrencilere yönelik bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Sunumda gençlerin radikal yapılardan uzak durmaları, arkadaş seçimlerinde dikkatli olmaları ve gerektiğinde "Hayır" diyebilmeleri konusunda bilgilendirme yapıldı. Öğrencilere ayrıca dijital mecralarda ve sosyal medyada karşılaştıkları her içeriğe inanmamaları ve içerikleri akıl süzgecinden geçirmeleri gerektiği anlatıldı.

Sunum kapsamında güvenlik birimleri ile gençler arasındaki iletişim ve iş birliğinin artırılmasına yönelik bilgilendirmelerde de bulunuldu. Faaliyet boyunca öğrencilere bloknot, defter, tükenmez kalem ve kitap ayracı gibi materyaller ile bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünce terörle mücadele kapsamında bilgilendirme ve önleme faaliyetlerinin sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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